Çanakkale'de deniz çekildi

Çanakkale’de son günlerde gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 15 metrelik bölümde bazı tekneler karaya oturdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, deniz suyu çekilmesinin gelgit olarak da bilinen metcezir olayı nedeniyle yaşandığını söyledi

Çanakkale Boğazı'nda son günlerde gelgit olayına bağlı olarak deniz suyu çekilmeye başladı. Bunun en belirgin görüldüğü yer ise tatil beldesi Dardanos sahilleri oldu, deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı. Eskiden suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu. Bazı tekneler ise bağlı oldukları yerde karaya oturdu. Bu teknelerden birinin sahibi olan Yavuz Saim Sabur, "Her yıl olan bir durum. Kış aylarında bu deniz çekilmesi daha çok oluyor. Bu yıl deniz daha çok çekildi. Normalde bu teknenin denizde olması lazım ama şu anda sular çekildiği için karaya oturmuş durumda. Bu sabah balığa çıkamadık" dedi.

Dardanos'ta yaşayan Hasan Hüseyin Yurt (66) ise, "Bütün sahillerde bu gelgit olayı görülür. Bu aylarda deniz suları çekiliyor. Deniz suları çekilince de küçük teknelerle kıyıya yanaşma imkanı bulamıyoruz. Tekneler karaya oturuyor. Bu tekneler bir veya iki kişinin kaldırabileceği ağırlıkta değil, en az 4-5 kişinin kaldırması lazım. Eğer 4-5 kişi bulamazsak, balığa çıkamıyoruz" diye konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, deniz suyu çekilmesinin gelgit olarak da bilinen metcezir olayı nedeniyle yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Metcezir, bir gök cisminin başka bir gök cismi üzerine uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Burada bazen ay, bazen güneş farklı konum ve açılarda dünya üzerine çekim kuvveti uygulamaktadır. Dolayısıyla metceziri tanımlarken ay ve güneşin etkisini vurgulamakta fayda var. Ayın etkisini söylerken, bilindiği üzere ay dünya etrafında dönerken, dünya da güneş etrafında dönmekte. Örneğin bu dönüş esnasında ay dünyaya en yakın olduğu pozisyonlarda, o bölgelerde sularda yükselme söz konusu oluyor. Ayın dünya ile olan mesafesinin açıldığı bölgelerde de çekilme söz konusu oluyor, Dardanos kıyılarında olduğu gibi. Buradaki kıyı derinliği az olduğu için bir miktarlık alçalma bile burada suyun çok çekildiği algısını oluşturuyor. Çekilme net bir şekilde görülüyor” dedi.