Çanakkale'de eğlence dönüşü acı kaza: 5 genç hayatını kaybetti

Çanakkale Biga'da bir TIR akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, otomobilde bulunan 5 kişi de hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan gençlerin eğlenceden döndüğü ve üniversiteli gençler olduğu ortaya çıktı

Kaza saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anayoldaki bariyere çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı. Kazada Biga ilçesinde market işlettiği öğrenilen otomobil sürücüsü Birkan Gugul ve araçta bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti.

Otomobilde sıkışan 5 kişinin cenazeleri, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Bu arada otomobilin hız kadranının 230’da takılı kaldığı görüldü.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araçlar bölgeden kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. TIR şoförü Taha Kurtoğlu ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

GENÇ KIZLAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Kazada ölen 5 kişiden sürücü Birkan Gugul'un ilçede market işlettiği, Hasan Tahsin Ergün'ün eski Gümüşçay Belde Belediye Başkanı olan şu an ise İYİ Parti Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu olduğu belirtildi. Genç kızların ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gördükleri, İlknur Arslan'ın 4'üncü sınıf, Eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın ise 2'nci sınıf öğrencisi oldukları belirtildi.

SON PAYLAŞIMLARI EĞLENCE MEKANINDAN

Biga’daki kampüste öğrenim gören İlknur Arslan, Eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın dün gece Çanakkale’de bir eğlence mekanında eğlendikleri, kendilerini almaya gelen Birkan Gugul ve Hasan Tahsin Ergün ile dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği belirtildi. İlknur Arslan’ın, arkadaşları Eda ve Damla ile eğlence mekanında çektiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan otomobil sürücüsü Birkan Gugul’ün cenazesi, öğlende Gümüşçay beldesindeki Nasuh Çelebi Camisi'ne getirildi. Gugul, burada kılınan cenaze namazı sonrası belde mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

Hasan Tahsin Ergün'ün de ikindide beldede toprağa verileceği, İlknur Arslan'ın cenazesinin Aydın'a, Eda Ertekin'in Tekirdağ'a ve Damla Aytaş'ın cenazesinin ise İstanbul'a gönderileceği ifade edildi.