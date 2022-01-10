DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
0
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
0
ABD'DE YANGIN: 19 ÖLÜ!
ABD'DE YANGIN: 19 ÖLÜ!
0
ÜNLÜ OYUNCU ÖLÜ BULUNDU
ÜNLÜ OYUNCU ÖLÜ BULUNDU
0

Çanakkale'de eğlence dönüşü acı kaza: 5 genç hayatını kaybetti

10 Ocak 2022 Pazartesi 08:33

Çanakkale Biga'da bir TIR akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, otomobilde bulunan 5 kişi de hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan gençlerin eğlenceden döndüğü ve üniversiteli gençler olduğu ortaya çıktı

Kaza saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anayoldaki bariyere çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.  Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı. Kazada Biga ilçesinde market işlettiği öğrenilen otomobil sürücüsü Birkan Gugul ve araçta bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti.

Otomobilde sıkışan 5 kişinin cenazeleri, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Bu arada otomobilin hız kadranının 230’da takılı kaldığı görüldü.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araçlar bölgeden kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. TIR şoförü Taha Kurtoğlu ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

GENÇ KIZLAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Kazada ölen 5 kişiden sürücü Birkan Gugul'un ilçede market işlettiği, Hasan Tahsin Ergün'ün eski Gümüşçay Belde Belediye Başkanı olan şu an ise İYİ Parti Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu olduğu belirtildi. Genç kızların ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gördükleri, İlknur Arslan'ın 4'üncü sınıf, Eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın ise 2'nci sınıf öğrencisi oldukları belirtildi.

SON PAYLAŞIMLARI EĞLENCE MEKANINDAN

Biga’daki kampüste öğrenim gören İlknur Arslan, Eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın dün gece Çanakkale’de bir eğlence mekanında eğlendikleri, kendilerini almaya gelen Birkan Gugul ve Hasan Tahsin Ergün ile dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği belirtildi. İlknur Arslan’ın, arkadaşları Eda ve Damla ile eğlence mekanında çektiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan otomobil sürücüsü Birkan Gugul’ün cenazesi, öğlende Gümüşçay beldesindeki Nasuh Çelebi Camisi'ne getirildi. Gugul, burada kılınan cenaze namazı sonrası belde mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

Hasan Tahsin Ergün'ün de ikindide beldede toprağa verileceği, İlknur Arslan'ın cenazesinin Aydın'a, Eda Ertekin'in Tekirdağ'a ve Damla Aytaş'ın cenazesinin ise İstanbul'a gönderileceği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #biga #tır #kaza #trafik kazası #ölüm
Önceki Haber
Başkan Soyer Urla'da muhtarları dinledi
Sonraki Haber
Esenyurt'ta bir iş yerine taşlı saldırı. Valilik açıklama yaptı
Muğla'da üç gündür yağan yağmur nedeniyle tarım arazilerini su bastı
Muğla'da üç gündür yağan yağmur nedeniyle tarım arazilerini su bastı
0
Manisa'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
0
Üniversiteye güvenlik ve temizlik personeli alınacak
Üniversiteye güvenlik ve temizlik personeli alınacak
0
Marmaris'e yağan dolu şaşkınlık yarattı!
Marmaris'e yağan dolu şaşkınlık yarattı!
0
Fethiye'de hortum oluştu! O anlar görüntülendi
Fethiye'de hortum oluştu! O anlar görüntülendi
0
İnanılmaz olay! Ambulansa yer vermediler bir de 'geberen gebersin' diye bağırdılar
İnanılmaz olay! Ambulansa yer vermediler bir de 'geberen gebersin' diye bağırdılar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.