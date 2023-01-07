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Çanakkale'de korkutan deprem! Büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı!

Çanakkale'de korkutan deprem! Büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı!
07 Ocak 2023 Cumartesi 08:57

Çanakkale'de saat 04.52'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklanırken, merkez üssü ise Ayvacık oldu. Depremle ilgili valilikten yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Yardım Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.52'de merkez üstü Çanakkale Ayvacık'ta, Richter ölçeğine göre yerin 14,14 kilometre derinliğinde, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA


 AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Ege Denizi’nde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çanakkale'de de hissedilen depremle ilgili valilikten yapılan açıklamada ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Yardım Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.52'de merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adası’nda, Richter ölçeğine göre yerin 14,14 kilometre derinliğinde, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deprem #çanakkale #haber
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