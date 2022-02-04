Çanakkale'de sular çekildi, suya gömülen araçlar da ortaya çıktı!

Çanakale'de Kocabaş Çayı'nın taşması sonucu otopark olarak kullanılan DSİ taşkın alanında sulara gömülen araçlar, çekilmeyle birlikte ortaya çıktı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı

Biga ilçesinde önceki akşam etkili olan kuvvetli yağmurun ardından dün sabaha karşı Kocabaş Çayı taştı. Taşkın nedeniyle otopark olarak kullanılan DSİ taşkın alanını su bastı. Yetkililerin uyarılarına rağmen sahipleri tarafından çekilmeyen 10'dan fazla araç suya gömüldü. Dün akşam saatlerinde yağmur etkisini kaybetti ve sular çekilmeye başladı. Bu sabah ise çaydaki su seviyesi normale döndü. Sulara gömülen araçlar ortaya çıktı. Araçlar, bulundukları yerden çekicilerle çıkarıldı. Biga Belediyesi ekipleri, alanda çalışması yaptı, çamurlar ve taşkının getirdiği çöpler temizlendi.

'ARACIMI AKŞAM GÖRDÜM, ARKA CAMI PATLAMIŞ'

Aracı suda sürüklenen Halil Mutiş, "Aracım otoparktaydı. Selle birlikte sürüklendi. Dün sel suları nedeniyle aracımı göremedim. Akşam saat 21.00 sıralarında aracımı gördüm. Aracımın arka camı patlamış. Aracımı çekiciyle tamirciye götüreceğim. Bütün bakımlarını yaptıracağım. Tutanak tutulacak" diye konuştu.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Çarşamba günü bölgemizde yoğun yağıştan kaynaklı, ilçemizin içinden geçen Kocabaş Çayı'mız ve çayımızın kolları olan Uzunsu ve Asmalı derelerinde taşkın yaşandı. Tabi bu sebepleri daha önce yağan karların lodos ile birlikte erimeye başlaması ve çarşamba günü yoğun yağış alan bölgemizde yoğun su baskını ve taşkınını burada yaşadık. Can kaybımız yok. Tabi burası 2004 yılında ihalesi yapılıp 2017'de tamamlanan ıslah bölgesi. Yandaki kılavuz kanal sadece ıslahın bir parçası. Üst taraftaki duvarların olduğu yer kot seviyesi. Aslında bu alanlar taşkın alanı olduğu için otopark olarak kullanılması uygun olmayan yerler. Ama ilçemizde otopark alanları bulunmadığı için Bigalı hemşehrilerimiz otopark olarak kullanıyor. Burada yaklaşık 2 bin 500'e yakın aracımız park edebiliyor. Baskının yaşandığı gün de araç sayısı bu sayılara yakındı. Gece saat 22.00'de belediye ekiplerimizin ve emniyet birimlerimizin çalışmasıyla buradaki araçlarımızın tahliyesi başladı. Biz o saatte binlerce aracı buradan tahliye ettik. Tabi üzülüyoruz. 10 civarı araç zayiatımız var. Tam sayısı emniyetten gelecek. Alanda sigorta şirketleri çalışıyor. Araç sahipleriyle görüşüyoruz. Tabi kimse istemez bunların yaşanmasını ama biz çok büyük bir facianın erken tedbir alınarak yaşanmadığı için mutluyuz" diye konuştu.