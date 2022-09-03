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Çanakkale'de tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 54 yaralı

Çanakkale'de tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 54 yaralı
03 Eylül 2022 Cumartesi 14:23

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tur otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, şoför dahil 54 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Ezine çıkışı Fidanlık Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Kocaeli'den Çanakkale'ye giden Özgür Ercan'ın kullandığı, 34 KLC 80 plakalı, 52 yolcu ve 2 muavinin olduğu, 'Kılıçbey' turizm ve seyahat acentesine ait tur otobüsü, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği kazada şoför dahil yaralananlardan 31'i Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8'i Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 6'sı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 5'i ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetinkaya'nın cansız bedeni de Ezine Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

VALİ AKTAŞ: KAZADA AĞIR YARALANAN YOK

Kazanın ardından bölgeye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, açıklamalarda bulundu. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi veren Aktaş, "Kocaeli'nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu bulunmakta. Kazada maalesef 1 yolcumuz hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar, Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müşahede altındalar. Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #ezine #tur otobüsü #kaza
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