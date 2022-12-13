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Çanakkale güne depremle uyandı! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Çanakkale güne depremle uyandı! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
13 Aralık 2022 Salı 08:53

Çanakkale'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremle ilgili valilikten de bir açıklama geldi


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 06.21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 12.12 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğünde deprem ile ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 06.21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 12.12 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Biga ilçesi merkezli olarak meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum oluşmamıştırö ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #deprem #haber
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