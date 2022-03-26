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Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı: Otomobil 200, TIR 950 lira!

Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı: Otomobil 200, TIR 950 lira!
26 Mart 2022 Cumartesi 10:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü’nde açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, ücretli araç geçişleri gece yarısı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü'nde hizmete açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağı açıklanırken, dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle ücretsiz geçişler sona erdi.

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. internet sitesinde yer alan ücretlendirme tablosuna göre; 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişler için otomobil 200 TL, motosiklet 50 TL, minibüs 250 TL, otobüs 450 TL, kamyon 500 TL, TIR'lar ise 950 TL ödeyerek geçebilecek. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale köprüsü #ücretli geçiş #çanakkale köprü ücretleri
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