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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü farklı dallarda görevlendirmek üzere öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
14 Eylül 2021 Salı 11:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 


Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.


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