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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alacak
27 Kasım 2021 Cumartesi 11:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular sadece online olarak yapılacak olup 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.

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