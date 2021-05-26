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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alacak
26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:32

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atamakriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Güncel porn videoları için takip etmenizin önerileceği mükemmel websitesi.

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