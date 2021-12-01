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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 37 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
01 Aralık 2021 Çarşamba 10:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

 

İlan için başvurular 1 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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