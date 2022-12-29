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Canlı bombalı eylem yapacaktı! DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Canlı bombalı eylem yapacaktı! DEAŞ'lı terörist yakalandı!
29 Aralık 2022 Perşembe 12:44

Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen ve canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu değerlendirilen Irak uyruklu Layth Raad Zaid Al/Refeat, operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının Noel, yeni yıl etkinlikleri, dini ayinler ve organizasyonlar, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler, yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonları, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezleri ve eğlence merkezlerine yönelik eylem arayışında oldukları bilgisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü. Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütüne ait elde edilen 'DAŞİŞA' listesinde adı geçen ve 'İstişhad (canlı bomba)' eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısının bulunduğu tespit edilen Iraklı ve 'Abu Shuayb' kod adlı Layth Raad Zaıd Al/Refeat, bu sabah Afyonkarahisar merkezde kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. 'DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma iddiası ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmesi muhtemel' olduğu belirtilen Layth Raad Zaıd Al/Refeat, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #canlı bomba #haber #deaş
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