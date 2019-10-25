Çardak'ta TOKİ konutları yükseliyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesini ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı hızlı bir şekilde devam eden TOKİ konutlarını inceledi. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte yaraları sardığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "İnşallah kısa bir süre sonra TOKİ konutları vatandaşlarımıza tahsis edilecek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce meydana gelen depremden etkilenen Çardak ilçesini ziyaret ederek yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceledi. Başkan Osman Zolan ilk olarak Çardak Kaymakamı Kerem Türker'i ziyaret ederek, deprem sonrası ilçenin son durumuyla ilgili bilgi aldı. AK Parti Çardak İlçe Teşkilatı'nda partilileriyle bir araya gelen Başkan Zolan daha sonra Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Osman Zolan daha sonra beraberindekiler ile birlikte depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı hızla devam eden TOKİ konutlarını inceledi. Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize güç verdiniz. Bugüne dek ilçemize gösterdiğiniz ilgi ve hizmetler ile yeni belediye hizmet binamızın kazandırılmasında göstermiş olduğunuz emeklerden dolayı arkadaşlarım ve Çardaklı hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.

İlk günden itibaren vatandaşlarımızın yanındayız

Başkan Osman Zolan ise, "2014 yerel seçimlerinin ardından Çardak İlçemizde birçok güzel hizmetler yaptık, temellerini attık. Çardak ilçemizi çok güzel hale getirdik. Acil yapılması gereken sorunları çözme noktasında ve ihtiyaçları karşılama noktasında gece gündüz çalıştık. Büyükşehir Belediyemiz, Çardak Belediye Başkanımız Hüsnü Yılmaz ve tüm meclis üyelerimizle birlikte el ele vereceğiz, İlçemizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Yaşanan deprem sonrası ilk andan itibaren deprem bölgesinde olduklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Büyükşehir Belediyemiz, Çardak Belediyemiz, AFAD, Kızılay ve diğer kurumlarımızla ilçemizde seferberlik noktasına geldik. İlk günden itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Can kaybı olmaması bizim tesellimiz oldu. Bozkurt ve Çardak İlçelerimizde hasar tespitleri yapıldı. Çardak'ta TOKİ konutlarımız yükseldi. İnşallah kısa bir süre sonra konutlar vatandaşlarımıza tahsis edilecek" dedi.