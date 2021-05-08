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Çarptı, öldürdü ve kaçtı!

Aydın’ın Germencik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Çetin'e (41) bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen Çetin, yaşamını yitirdi

Çarptı, öldürdü ve kaçtı!
08 Mayıs 2021 Cumartesi 07:03

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Çetin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hızlı olduğu ileri sürülen E.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çetin, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kaza sonrası sürücü E.D. olay yerinden kaçarken, bir taksi sürücüsü yerde ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde, E.D.'nin otomobili ile Yaşar Çetin'e çarptığı, olay sonrası da kaçtığını tespit edildi. E.D.'nin kaçtığı istikametteki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, sürücüyü gözaltına alınarak karakola götürdü.

Yaşar Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #aydın kaza #trafik kazası #izmir #ölüm
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