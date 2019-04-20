Çatıda tarım

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir anaokulunun çatısına kurulan Tarım Atölyesi'nde öğrenciler sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini öğreniyor. Tamamen doğal yetiştirilen ürünler de kahvaltıda öğrencilere ikram ediliyor.

2023 Eğitim vizyonu kapsamında Şehit Ahmet Yumak Anaokulu yönetimi, okul bütçesi ve velilerin desteğiyle okulun çatısının 50 metrekarelik bölümüne Tarım Atölyesi kurdu. Domates, biber, çilek, marul, maydanoz ve salatalık gibi mevsim ürünlerinin yetiştirildiği atölyede öğrenciler öğretmenleri eşliğinde ürünleri sularken, bitkilerin yetişmesini gözlemliyor.

Okul Müdürü Selçuk Altıntaş, "2023 vizyon belgesi doğrultusunda okulumuzun atölyesinin çatısında Tarım Atölyesi yapmaya karar verdik. Bakanlığımıza bu doğrultuda taahhütlerimizi bildirdik. 1.5 aylık çalışmamız sonrasında böyle bir atölye ortaya çıktı. Atölyemizde maydanoz, marul, domates, salatalık ve çilek gibi meyve ve sebzeleri ekmeye karar verdik. Tabii bunu yapmamızın en büyük amacı çocuklarımızın yaparak ve görerek öğrenmeleriydi" dedi.

50 metrekare

Öğrencilerin haftanın 4 günü Tarım Atölyesi'ne çıktığını aktaran Selçuk Altıntaş, "Bitkileri suluyor, yetişmesini inceleme fırsatı buluyorlar. Bu da çocukların gözlem yapma becerisini geliştiriyor. Elde ettiğimiz ürünleri çocuklarımıza kahvaltıda veriyoruz. Organik ve ilaçsız olduğundan endişemiz yok. Bu yüzden de çocuklarımıza güvenli bir şekilde yedirebiliyoruz. Atölyemiz merdivenleriyle birlikte 50 metrekarelik bir alana tekamül ediyor. Öğrenci kapasitemiz 100 olduğu için yeterli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Öğrencilerden Melek Naz Tülice (5) de "Okulumuzda sera olması çok güzel. Bahçede yapmak yerine çatıda yapmak değişik geldi. Salatalık, domates, çilek var. Suluyoruz, bakıyoruz" dedi.