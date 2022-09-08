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Celal Bayar Üniversitesi 67 kişi alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin akademik birimlerine, 67 öğretim üyesi alımı yapacak

Celal Bayar Üniversitesi 67 kişi alacak
08 Eylül 2022 Perşembe 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda 67 Öğretim Üyesi alacak.

 

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Yurtdışı kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.


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