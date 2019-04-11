Celal Bayar Üniversitesi'nde tanıtım günleri başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni Manisa ili ve ilçelerinde öğrenim gören lise öğrencilerine tüm fakülte ve yüksekokulları ile daha yakından tanıtmak ve doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "9. MCBÜ Tanıtım Günleri", 10 Nisan 2019 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Törene MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Gümüş, Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya ve Prof. Dr. Birol Kovancılar, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, dekanlar, yüksekokul, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri ve Manisa'daki liselerin 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

Lisede okusam seçerdim

MCBÜ tanıtım filminin gösteriminin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, “Çok güzel bir tanıtım videosu izledik. Gerçekten ben bir lise öğrencisi olsam, birinci tercihim Manisa Celal Bayar Üniversitesi olurdu. Genelde öğrencilerimizde ‘Ben bu şehirde liseyi okudum, üniversiteyi de başka yerde okuyayım’ şeklinde bir eğilim olur. Bu biraz aileden uzaklaşma, kanatlanıp uçma düşüncesiyle de alakalı bir şeydir. Belki bazı yönlerden anlaşılabilir bir şeydir ama öğrenim hayatınızı da zorlaştırır. Manisa’da 17 ilçemizde, yaklaşık 16-17 bin öğrencimiz sınava giriyor. Ben ilk tercihlerinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi olmasının; öğrenim hayatlarını kolaylaştırması, yolculuklarını azaltması, masrafları düşürmesi, aile bütçesine olan yükün azalması anlamında ve kaliteli bir eğitim almaları noktasında daha yerinde olacağını düşünüyorum. Öbür taraftan biz üniversiteye öğrenci kaynağı sağlayan bir kurum olarak, Üniversitemizle yakın ilişkiler içerisindeyiz. O yüzden Manisa Celal Bayar Üniversitemizin değerini çok daha iyi görüyoruz. Biz başlamış olan yakın ilişkileri, işbirliğini bundan sonra daha da artırmak istiyoruz. Var olan işbirliği için de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin değerli Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi’ye, diğer yöneticilerimize, bütün hocalarımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Burada bulunan bütün öğretmen ve öğrencilerimize de iyi bir gelecek temenni ediyorum. Özellikle tercih aşamasında olan öğrencilerimize, burada kendilerine sunulanı daha dikkatle izlemeleri ve değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum” dedi.

Pes etmek yok

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Manisa’da öğrenim gören lise öğrencilerini Üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladığı konuşmasında, “Sizleri karşımda gördüğümde; sizin yaşlarınızdaki hayallerime, tedirginliklerime gidiyorum. O yıllarda liseyi bitiriyoruz, heyecanlıyız ve hayatın bize ne getireceğine dair endişelerimiz var. Ancak hayata pozitif bakarsak, elde etmek istediklerimiz noktasında üzerimize düşen ne varsa yerine getirirsek, hayat bize çok güzel fırsatlar sunar. Bu yaşlar hayatımızın en önemli dönemlerinden biri durumunda, fakat yaptığımız hataları, hayatımızın başka dönemlerinde telafi etme imkânına da sahibiz. İnşallah arzu ettiğiniz fakültelerde, yüksekokullarda eğitim alma imkânı bulacaksınız. Ben buna gönülden inanıyorum. Herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldığınızda da pes etmek, vazgeçmek ve yılmak yok. Bu potansiyel, yaradılış itibarıyla insanoğlunda mevcuttur. Tercihlerinizi aldığınız puana göre değil; ilgi duyduğunuz, mutlu ve faydalı olacağınızı düşündüğünüz alana göre yapın. Sevgili öğrenciler, ne istediğinizi çok iyi bilin. Tercihlerinizi aldığınız puana göre değil; ilgi duyduğunuz, mutlu ve faydalı olacağınızı düşündüğünüz alana göre yapın. Sevmediğiniz, bir ömür boyu mutsuz olacağınız, dolayısıyla da faydalı olamayacağınız mesleklere yönelmeyin. Hayatta önemli olan doktor, mühendis veya vali olmak değil, öncelikle iyi bir insan olmaktır. Birinci önceliğimiz namuslu, dürüst, fedakâr, devletini milletini seven bir insan olmaktır. Bize düşen kendimizi bilmek, tanımak ve keşfetmektir. Seçeceğiniz meslekler bir ömür boyu mutlu olacağınız meslekler olsun, mutlu olursanız o mesleği severek yaparsınız. Severek yaparsanız, herkese faydanız dokunur. Milli Eğitimde bu bakımdan sizlere rehberlik eden öğretmenleriniz de var. Ancak en nihai kararı kendiniz verin. Çünkü istemediğiniz bir meslek seçerseniz, bunun sonuçları da en çok sizi etkileyecek. Sevgili öğrenciler, mesleklerin hiç biri diğerine göre daha kıymetli değildir. Hangi işi yaparsanız yapın, o işi severek ve hakkını vererek yapıyorsanız, işte o zaman kıymetli olan sizsiniz. Hiç kimse değerini yaptığı işten ve statüsünden almaz. İşini hakkıyla yapan bir temizlik görevlisi arkadaşım, işini hakkıyla yapmayan bir öğretim üyesinden, bir profesörden daha değerlidir. Mesleklerin gelir imkânlarına, statüsüne elbette bakacaksınız ama birinci tercihiniz bunlar olmasın." dedi.

Geleneksel değiliz

Çelebi, şöyle devam etti:

"Biz iddialı ve öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Bugün Manisa’nın evlatlarına Üniversitemizi tanıtıyoruz. Ben de bir Manisalı olarak bu üniversitede, öncelikle Manisa’daki gençlerin eğitim alma imkânı bulmasını arzu ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüzün de ifade ettiği gibi ailelerinizin yanında, çalışmalarınıza çok daha iyi odaklanma imkânı bulacağınız bir üniversitede, bir çevrede eğitim almanız sizin açınızdan en büyük avantaj olacaktır. Bugün üniversitelerin arasında eğitim-öğretim ve altyapı bakımından çok büyük farklar bulunmuyor. Hatta bizden daha sonra kurulan üniversiteler de güçlü bir alt yapıya sahip durumda. Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak 1992 yılında kurulmuş gözüksek de mazisi 50 yılı aşan bir üniversiteyiz. İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültemiz, Eğitim Fakültemiz, Spor Bilimleri Fakültemizin kuruluşu 70’li yıllara, hatta çok daha geriye dayanıyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada sizlere en iyi eğitim-öğretimi verme taahhüdünde bulunuyoruz. Ayrıca şu an mevcut olan mesleklerin yaklaşık yüzde 60’ının yok olacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan da biz çok hızlı gelişen, teknolojinin, bilimin önünde hareket eden, kendimizi sürekli geliştiren bir üniversiteyiz. Çok geleneksel ve klasik bir anlayışla yolumuza devam etmiyoruz. En önemli üstünlüklerimizden birisi de iş yeri uygulama eğitimimiz. Sadece teorik eğitim vermiyoruz. Fakültelerimiz ve yüksekokullarımızın çoğunda, son yarıyılda iş yerlerinde uygulamalı eğitim aldırıyoruz. Öğrencilerimiz normal bir çalışan gibi mesai yapıyor. 15 hafta boyunca yapacağı mesleği yerinde öğreniyor. İki yıldır gerçekleştirdiğimiz bu uygulamanın daha ilk yılında, öğrencilerimizin yüzde 20’si iş yeri eğitimi aldığı firmalarda işe girme imkânı buldu. Artık bizim Üniversitemizin diplomasını aldığınız andan itibaren, okurken edindiğiniz çalışma tecrübesi ile işlere başvurma imkânı bulacaksınız. Biz iddialı ve öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Sizleri aramızda görmek bizi çok mutlu edecektir. Bu şehrin çocukları, öncelikle Manisa Celal Bayar Üniversitesinde olmalıdır. Bu üniversiteyi sizlerle birlikte geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. Sizlere üniversite sınavında başarılar, mutlu, sağlıklı bir gelecek temenni ediyor, sevgiler sunuyorum.”

Ardından MCBÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. Tanıtım Günleri Açılış Töreni; açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, tüm fakülte ve yüksekokulların stantlarının lise öğrencileri ve protokol tarafından gezilmesi ile son buldu. 9. MCBÜ Tanıtım Günleri, 11 Nisan akşamına kadar devam edecek.