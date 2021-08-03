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Cennet koy Çökertme bu hale geldi!

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın 3. günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı. Eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı

Cennet koy Çökertme bu hale geldi!
03 Ağustos 2021 Salı 09:39

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ören Mahallesi'nden yaklaşık 20 km uzaklıktaki Bozcalı ile Çökertme Koyu arasında çıkan yangının büyümesinin sebebi olarak denizden esen meltemin yerini nereden estiği belli olmayan Deli Mehmet rüzgarının alması gösteriliyor.

Her yönden esen Deli Mehmet rüzgârının yangını karıştırması nedeniyle bütün koy alevlerle kaplandı. Milliyet'in haberine göre Çökertme Koyu'nda 3 uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri ise, sadece söndürme amaçlı araçlar ve su tankerlerinin bölgeye geçişine izin veriyor.

Kıyı şeridindeki tüm turizm tesisleri ve plajlar ise kapatıldı. Plaj işletmecisi Aykut Güney, 10 Ağustos'a kadar büyük işletmelerin randevularını iptal ettiğini söyledi.

Etiketler; #muğla #çökertme koyu #yangın #çökertme koyu yangın
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