Çeşme açıklarında 47 kaçak yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan Suriye uyruklu 47 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme ilçesi Altınkum Mahallesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 03.00 sıralarında, hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik botta Suriye uyruklu 11'i erkek, 11'i kadın ve 25'i çocuk toplam 47 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.