Çeşme Belediyesi araç filosuna 8 yeni araç ekledi

Çeşme Belediyesi araç filosuna Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, ulaşım biriminde ve genel hizmetlerde kullanılmak üzere toplam 8 adet yeni araç ekledi. Başkan Oran, "Her şey sevdamız Çeşme ve Çeşme ailemiz için... Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

İlçeye yapılan hizmetlerin hız kazanmasıyla ihtiyaç duyulan 8 yeni aracın belediye filosuna eklendiğini belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet vermek amacıyla araç filosunu büyüterek, ihtiyaç duyulan 3 adet çöp kamyonu, 1 adet damperli kamyon, 1 adet otobüs, 2 adet doblo ve 1 adet binek aracı olmak üzere toplam 8 adet aracın belediye hizmetlerinde kullanılacağını söyledi.

Başkan Oran, "Kurumsal kapasitemizi arttırarak, altyapımızı sağlamlaştırmak bizim için kaliteli hizmetin temel anahtarıdır. Daha iyi hizmet verebilmek için araç filomuzu büyütüyoruz. Önceki dönemlerde kiralama yöntemi ile yapılan hizmetler bundan sonra belediyemizin kendi araç filosu ile yapılacak" dedi.

"Amacımız daha hızlı hizmet vermek"

Belediyenin öz kaynaklarını artırmak düşüncesinden yola çıkarak, bu konuda büyük bir adım attıklarını dile getiren Oran, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Çeşme'ye daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Yaz aylarında tatilcilerimizin artmasıyla 1,5 milyona ulaşan ilçemizde vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet verebilmek için araç filomuzu genişletme ihtiyacı duyduk. Fen İşleri Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, ulaşım birimi ve genel hizmetlerde kullanılmak üzere 8 adet yeni aracımız belediye filosuna eklendi. İçinde bulunduğumuz bu zor ekonomik koşullara rağmen filomuza yeni araç eklemeye devam edeceğiz. Her şey sevdamız Çeşme ve Çeşme ailemiz için.. Araçlarımız Çeşmemiz'e hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.