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Cezaevi aracı tırla çarpıştı: 9 kişi yaralı

Cezaevi aracı tırla çarpıştı: 9 kişi yaralı
08 Nisan 2023 Cumartesi 13:26

Manisa'nın Soma ilçesinde ceza infaz kurumuna ait midibüsün tırla çarpıştığı kazada 6'sı asker 9 kişi yaralandı.

İzmir'den Eskişehir'e tutuklu ve hükümlüleri götüren 35 NLN 27 plakalı ceza infaz kurumu midibüsü, Turgutalp Mahallesi Savaştepe kavşağında Yalçın T'nin kullandığı 34 EUS 466 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile 6 asker ve 2 cezaevi personeli, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Ceza infaz kurumu aracındaki 6 tutuklu ve hükümlü ise tedbir amaçlı Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #9 yaralı #cezaevi nakil aracı #manisa #soma #tır #trafik kazası
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