CHP'li Başkana restoranda saldırı!

Aydın’ın Didim İlçe Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir restoranda avukatı ile birlikte kimliği belirsiz 4 işinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan Atabay ve avukatı hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelilerden birini yakaladı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında bir restoranda meydana geldi. Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Atabay ve avukatı ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü ardından da kendileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganlardan birini yakaladı, diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklama yapan Atabay, "“Beş altı yıldır uğraştığımız bir rant çetesi var. İllegal yollarla beni bezdirmeye çalışıyorlar. Daha önce evimi kurşunladılar, çocuğumu kaçırmak istediler. En son taciz tecavüz diye bir olay çıkardılar. O olayda Özışık kardeşlerle birlikte oldukları görüntülerle ortaya çıkmıştı. Rant çetesi onları para ile besliyor, onlar da televizyonlar gazeteleriyle saldırıyordu. Bunlarla uğraşıyoruz” dedi.

Saldırının yasalara aykırı olarak yapıldığı için daha önce 15 kez mühürlenen, yargı sürecinin tamamlanmasıyla dün belediye zabıtalarınca bir kez daha mühürlenen otelle bağlantılı olduğunu söyleyen CHP'li Başkan, “Tüm işleri illegal olan bir grup Didim'de ‘İkiz Kuleler’ olarak bilinen kaçak inşaatı yaptı. Defalarca mühürledik. Otele çevirdiler. Otel ruhsatı almaya uygun bir yapı olmadığı için ruhsat alamadılar. Dava açtılar davayı kaybettiler. Biz de mahkeme kararına uyarak dün mühürledik. Akşam misafirlerimle yemek yerken arkamdan saldırdılar” diye konuştu.