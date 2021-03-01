Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırdı!

Afyonkarahisar'da bir kişi gittiği çiğ köftecide çiğ köftesi acılı çıktı diye çalışana saldırdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu

Alınan bilgiye göre olay 23 Şubat salı günü Afyonkarahisar'ın İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir çiğ köftecide meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'de acısız çiğ köfte istedi. Y.K. de çiğ köfteyi dürüm şeklinde yaparak G.Ş.'ye verdi. Çiğ köfteden iki lokma alan müşteri, çiğ köfteyi birden çalışana fırlatarak acılı olduğunu söyledi ve çalışana saldırdı. Çalışan Y.K. ise çiğ köftenin acılı olmadığını söyleyerek müşteriyi ikna etmeye çalıştı, ancak saldırısında kurtulamadı.

G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde müşterinin içeri gelişi, sipariş vermesi ve daha sonra da tartıştığı çalışan Y.K.'ye yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

'ŞİKAYETTE BULUNDUK'

İşletme Müdürü Turgut Tosun, "Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K. alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K.'yı yumruklayan G.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.