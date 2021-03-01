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Çiğ köfteciye dayakta yeni gelişme: Gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da çiğ köfteciye saldıran daha sonra da 'ister döverim, ister söverim, size ne' açıklaması yapan kişi gözaltına alındı

Çiğ köfteciye dayakta yeni gelişme: Gözaltına alındı
01 Mart 2021 Pazartesi 16:43

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbeden G.Ş. gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.Ş.'yi gözaltına alarak, işlemleri için merkeze götürdü. Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkânında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın kararıyla Emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çiğ köfteci dayak #dayak #afyon
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