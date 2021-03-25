KARAR BELLİ OLDU
KARAR BELLİ OLDU
0
ARTIK ZAYIFLARDA DA GÖRÜLÜYOR
ARTIK ZAYIFLARDA DA GÖRÜLÜYOR
0
DATÇA BELEDİYESİ O TWEETİ SATTI
DATÇA BELEDİYESİ O TWEETİ SATTI
0
ÇAY İÇERKEN DİKKAT!
ÇAY İÇERKEN DİKKAT!
0

Çiğ köfteyice saldırı davasında önemli gelişme!

Afyonkarahisar'da verdiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle Yılmaz Koç'a (20) elindeki dürümü fırlatarak, darbeden Gurur Şenel hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 'silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarından 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Gurur Şenel'in, Yılmaz Koç'a fırlattığı çiğ köfte dürümünün ise 'silah' sayılması talep edildi

Çiğ köfteyice saldırı davasında önemli gelişme!
25 Mart 2021 Perşembe 14:26

Olay, 23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki bir çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Gurur Şenel, acısız istediği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'a elindeki çiğ köfte dürümünü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden Gurur Şenel, Koç'a yumruklar savurdu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis, Yılmaz Koç'u yumruklayan Gurur Şenel'i yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Gurur Şenel, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

KARDEŞİ İŞ YERİNE SALDIRDI

Olaydan bir gün sonra ise çiğ köfteci bu kez Gurur Şenel'in kardeşi Hüseyin Şenel tarafından hedef alındı. Elindeki içki şişesini fırlattığı iş yerinin camını tekmeleyen Hüseyin Şenel, ardından dükkanın önündeki sehpayı fırlatarak, camı kırdı. Dükkan önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren Hüseyin Şenel, kaçtı. Hüseyin Şenel polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gurur Şenel ve kardeşi Hüseyin Şenel işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Gurur ve Hüseyin Şenel kardeşler bir süre sonra serbest bırakıldı.

'ÇİĞ KÖFTE SİLAH SAYILSIN'

Olayla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Gurur Şenel'in, 'silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarından 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Gurur Şenel'in çiğ köftenin acı olması nedeniyle Yılmaz Koç ile tartıştığı, ardından öfkeye kapılıp, elindeki çiğ köfte dürümünü Koç'un yüzüne fırlatıp, küfrederek, darbettiğine yer verildi. Gurur Şenel'in elindeki dürümü Yılmaz Koç'a zarar verme kastıyla yüzüne fırlattığı, yüzüne vurup tekmelediği için 'kasten yaralama' suçunu işlediğine işaret edilen iddianamede, çiğ köfte dürümünün Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 'silah' olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. İddianamenin çiğ köfte dürümünün silah sayılmasına ilişkin bölümünde, "Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığıyla müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığına, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir" denildi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMAMALI

Sanık hakkında uzlaştırma hükümlerinin uygulanmayacağı ve yargılama aşamasında da takdir indirimi almaması gerektiği yönünde görüş bildirilen iddianamede, olay neticesinde oluşan toplumsal tepkiye rağmen, şüphelinin sosyal medya paylaşımlarıyla suçunu haklı göstermeye çalıştığı, tutum ve davranışları nedeniyle kardeşi tarafından 1 Mart 2021'de ilk olayın meydana geldiği iş yerine aynı şekilde saldırı olduğu, şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınmak üzere yapılan telefonla davete rağmen ifade vermeye gelmeyeceğini beyan ettiği ve soruşturma makamlarından kurtulma adına kaçma girişiminde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Sanığın yakınlarının ikametlerinde yapılan araştırmalar sonucunda yakalanabildiği, olay nedeniyle pişmanlık duymadığı ve suça meyilli kişiliği bulunduğu belirtilen iddianamede, bu durumun devam edebileceği göz önüne alınarak, sanık hakkında takdir indirimi nedenlerinin uygulanmaması gerektiği talep edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çiğ köfte #afyon #çiğ köfteci saldırı #gurur şenel
İlişkili Haberler
Saldırıya uğrayan çiğ köfteci: Adalet yerini buldu
Saldırıya uğrayan çiğ köfteci: Adalet yerini buldu
Aynı çiğ köfteciye ikinci kez saldırı!
Aynı çiğ köfteciye ikinci kez saldırı!
Çiğ köfteciye dayakta yeni gelişme: Gözaltına alındı
Çiğ köfteciye dayakta yeni gelişme: Gözaltına alındı
Çiğ köftecide darp edilen çalışan o anları anlattı
Çiğ köftecide darp edilen çalışan o anları anlattı
Çiğ köfteciyi döven kişi açıklama yaptı: İstediğimi döverim size ne!
Çiğ köfteciyi döven kişi açıklama yaptı: İstediğimi döverim size ne!
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırdı!
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırdı!
Önceki Haber
İşitme engelli gence dayak! Gözaltına alındı
Sonraki Haber
İzmir Büyükşehir'den çevreci adım
Datça Belediyesi o tweeti 6 bin dolara sattı
Datça Belediyesi o tweeti 6 bin dolara sattı
0
Manisa'da okul müdürü ölü bulundu!
Manisa'da okul müdürü ölü bulundu!
0
Kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
Kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
0
Hemşire, köpeklerle oynayan çocuklara tırmıkla saldırdı!
Hemşire, köpeklerle oynayan çocuklara tırmıkla saldırdı!
0
Ağlayarak yardım isteyen kadın ile ilgili Valilikten açıklama
Ağlayarak yardım isteyen kadın ile ilgili Valilikten açıklama
0
Denizli'deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar!
Denizli'deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.