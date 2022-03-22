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Cinsel organlarından uyuşturucu çıktı!

Cinsel organlarından uyuşturucu çıktı!
22 Mart 2022 Salı 08:48

Denizli'de ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 2 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınların röntgen filmleri çekildi. Kadınların cinsel organında uyuşturucu olduğu belirlendi. Hastanede uyuşturucular çıkartılırken, 2 kadın da tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde önceki gün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi. Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İki şüphelinin cinsel organlarından toplam 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar maddesi çıkarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #uyuşturucu #cinsel organ uyuşturucu
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