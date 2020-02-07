Çocuklar için kamyondan kan alma ünitesi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, kan alınırken çocukların iğne korkularını azaltmak için kamyon maketinden kan alma ünitesi oluşturuldu.

Çocuklar için kamyondan kan alma ünitesi
07 Şubat 2020 Cuma 12:01

Hastanenin Çocuk Polikliniği servisinde, Afyonkarahisarlı bir hayırseverin desteğiyle oluşturulan kan alma ünitesinin açılışı, Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapıldı. Tutulmaz, açılışta, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde bugün farklı bir uygulamayı başlattıklarını söyledi. Çocukların genelde kan vermekten çekindiğini dile getiren Tutulmaz, "Acı hissi ve korku algısı hakimdir. Bilhassa çocukları kan vermeye ikna etmek oldukça zordur. Hastane yönetimimiz güzel bir iş çıkarmış. Çocuklarımızın güzel ve eğlenceli bir ortamda kanları alınacak ve tedavilerine başlanacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ise kamyon maketinden oluşturdukları ünitede aynı anda 4 çocuktan kan alınabildiğini aktardı. Duran, "Özellikle çocukların kan alma kaygılarını ortadan kaldırmak istiyoruz. Daha rahat bir ortamda onlardan kan alınmasını sağlamak için bu uygulamayı yaptık. Bunu da başardığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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