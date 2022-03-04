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Çocuklar, okul bahçesine dökülen karın keyfini çıkardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çocuklar, okul bahçesine kamyonlarla getirilen karla gönüllerince eğlendi

04 Mart 2022 Cuma 15:37

İlçenin yüksek kesimlerde etkili olan karın kent merkezine yağmaması üzerine Menteşe Belediyesi ekiplerince kamyonlara yüklenen kar, Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu'nun bahçesine döküldü.

Okul çıkışı bahçedeki kar yığınıyla karşılaşan öğrenciler sevinç yaşadı.

Kar topu oynayıp kardan adam yapan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Öğrencilerle kartopu oynayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, karın kent merkezine yağmamasının çocukları üzdüğünü söyledi.

Çocuklara kamyonla kar getirerek sürpriz yaptıklarını belirten Gümüş, "Çocuklar karla oynamayı çok seviyor. Biz de onlara sevindirmek istedik. Onların mutluluğu, yüzlerindeki gülümseme bizlere yeter de artar." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #Menteşe #kar #kar topu
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