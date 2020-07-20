Coğrafi işaret kullanımı artıyor

Akhisar Uslu ve Domat türü zeytinlerinin coğrafi işaret kullanımı artıyor. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, coğrafi işareti alınan ürünlerin logo ve amblemlerinin ürünlerde kullanılması için üretici firmalara çağrıda bulundu.

Coğrafi işaret kullanımı artıyor
20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:53

ATSO tarafından 2011 yılında tescil ettirilen ve coğrafi işaretleri alınan “Akhisar Uslu Zeytini” ile “Akhisar Domat Zeytini”nin logo ve amblem kullanımı için ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu ve S.S. Konurca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hayrullah Bilen "kullanım sözleşmesi" imzaladı. Coğrafi işaret kullanımının önemine değinen Erdayıoğlu “Coğrafi işaret ürüne yönelik olarak ayırt edicilik sağlar, coğrafi kaynak belirtmek, üretim metodunu ve kaliteyi garanti etmek demektir, aynı zamanda çok iyi bir pazarlama aracıdır” dedi. Erdayıoğlu, coğrafi işaretli ürün kullanımının giderek yaygınlaştığına da dikkat çekerek “Coğrafi işaretli ürünlerin kullanımı yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı destekler, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri, biyo-çeşitliliği korur. Aynı zamanda rün taklitçiliği ile mücadele eder, bölgenin tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunur. Tüm bu işlevleri de göz önünde bulundurarak biz de kullanımı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. S.S. Konurca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hayrullah Bilen de Başkan Erdayıoğlu’na çabalarından dolayı teşekkür etti.

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