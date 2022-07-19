Çok sayıda sözleşmeli personel alınacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çeşitli dallarda görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 18 Temmuz 2022 ile 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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