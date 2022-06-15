DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
0
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
0
GÖZTEPE'DE ANKERSEN HEYECANI
GÖZTEPE'DE ANKERSEN HEYECANI
0
BİR DEVİR KAPANIYOR!
BİR DEVİR KAPANIYOR!
0

Çöp konteynerinde ölü bebek bulundu!

Manisa Salihli'de çöp konteynerlerinden kağıt toplayan kişi yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu. Olay polise haber verildi. Polis şimdi bebeği oraya bırakan kişiyi araştırıyor

Çöp konteynerinde ölü bebek bulundu!
15 Haziran 2022 Çarşamba 12:34

Olay, saat 07.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini karıştırdığı sırada, battaniyeye sarılı kanlı bebek cesedi gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesediyle ilgili delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerideki incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #salihli #çöp konteyneri #bebek #ölü bebek
Önceki Haber
Gazetecilerden Can Yaman'a tepki! İşte o anlar...
Sonraki Haber
Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na tepki: Sen bize ders veremezsin!
Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen kişi öldü
Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen kişi öldü
0
Kütahya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
0
İki gencin ölümü ile ilgili korkunç ayrıntı ortaya çıktı!
İki gencin ölümü ile ilgili korkunç ayrıntı ortaya çıktı!
0
Yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı muhtar öldü!
Yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı muhtar öldü!
0
Kayıp iki gencin cesedi su kuyusunda bulundu!
Kayıp iki gencin cesedi su kuyusunda bulundu!
0
İki gencin cesedi kuyuda aranıyor. Ölmeden önce katilin adını vermiş!
İki gencin cesedi kuyuda aranıyor. Ölmeden önce katilin adını vermiş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.