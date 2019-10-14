Daha gelmeden konut fiyatları arttı

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt, Manisa'da Volkswagen'in 1.3 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştireceği fabrikanın 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını hatırlattı, "Dev yatırım mevcut gayrimenkul fiyatlarını katlayacaktır" dedi.

Wolkswagen'in Manisa'da fabrika kurma girişiminin resmileşmesinin ardından konut ve arsa fiyatları üstünde etkili olduğunu kaydetti, "Tahminlere göre 5 bin çalışanın bölge şartlarına kıyasla yüksek maaş alacak olması gayrimenkul piyasasını şimdiden hareketlendirdi. Fabrikanın devreye girmesine kadar geçen sürede tahmin ediyoruz ki konut fiyatları ve kira bedelleri katlanacaktır" diye konuştu.

Bir yılda büyük düşüş

Endeksa verilerine göre halihazırda Manisa'da konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 0,61 oranında değer kaybettiğini söyleyen Öğütd, "Gelecek 6 ayda ise il genelinde konut fiyatlarının yüzde 1,57 artış kaydedeceğini öngörüyoruz. Yıllık ortalamalara bakıldığında Eylül 2019 sonu itibariyle Manisa'da konutların en fazla değer kazandığı ilçelerin sırasıyla Soma, Turgutlu, Kırkağaç, Şehzadeler ve Akhisar olduğu görülüyor. Geri dönüş süreleri dikkate alındığında ise Endeksa verilerine göre en hızlı kazandıran ilçelerin sırasıyla Ahmetli, Gördes, Kırkağaç, Yunus Emre ve Kula geliyor" dedi.