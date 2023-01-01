YENİ YILDA PAMUKKALE'YE İLGİ
YENİ YILDA PAMUKKALE'YE İLGİ
0
ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU
ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU
0
16. BENEDICT HAYATINI KAYBETTİ
16. BENEDICT HAYATINI KAYBETTİ
0
HAYKO CEPKİN İZMİR'İ SALLADI
HAYKO CEPKİN İZMİR'İ SALLADI
0

Daha önce 2 eşini öldüren erkek, 3. eşini de öldürdü!

Daha önce 2 eşini öldüren erkek, 3. eşini de öldürdü!
01 Ocak 2023 Pazar 10:16

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını darbederek öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 65 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu M'nin cesedine ulaştı.
Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kadının birlikte yaşadığı Necati A, gözaltına alındı.
İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A'nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Daha önce iki eşini öldürmüş

Necati A'nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Sanığın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #kadın cinayeti #ölüm #haber
Önceki Haber
Ankara'da silahlı kavga: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
Sonraki Haber
Olaylı Göztepe-Altay maçına yanıcı madde taşıyan ambulans firması ile ilgili flaş karar!
Yeni yılın ilk günü Pamukkale'ye büyük ilgi
Yeni yılın ilk günü Pamukkale'ye büyük ilgi
0
Mahalleye ATM cihazı konulmasını, davul zurna ile kutladılar!
Mahalleye ATM cihazı konulmasını, davul zurna ile kutladılar!
0
Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında kaza: 1 ölü, 6 yaralı
0
Görevden dönerken kaza yapan komiser şehit oldu!
Görevden dönerken kaza yapan komiser şehit oldu!
0
Restoranda patlama! Yemeğe giden anne ve kızı patlamada öldü!
Restoranda patlama! Yemeğe giden anne ve kızı patlamada öldü!
0
Restoranda korkunç patlama: 7 kişi öldü, 5 kişi yaralı!
Restoranda korkunç patlama: 7 kişi öldü, 5 kişi yaralı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.