Dalaman açıklarında 5.1'lik deprem

Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Muğla'nın kıyı şeridindeki ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesinin 47.67 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, dün saat 07.44'te meydana geldi. Yerin 6.41 kilometre derinliğinde olan deprem, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Faylar birbirini etkileyebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin olduğu fayla ilgili bilgi verdi. Sözbilir, "Muğla'nın 100 kilometre güneyinde olan deprem, Pliny-Strabo fay zonu olarak bilinen ve Afrika levhasının yırtıldığı zona karşılık gelen makaslama fayı üzerinde gelişti. Bu fay kabuksal ölçekli büyük bir doğrultu atımlı fay zonu olup, Anadolu karasında Fethiye-Burdur hattı boyunca geniş bir fay zonunun oluşumuna neden olmuştur. Bu bolgede fayların birbirini tetiklemesi olasıdır" dedi.

2 deprem daha oldu

Öte yandan Ege Denizi'nde, saat 07.57'de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde, Akdeniz'de ise saat 09.27'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'ndeki deprem, 5,11 kilometre derinlikte oldu. Akdeniz'deki deprem ise Muğla'nın Marmaris ilçesinin 44,20 kilometre açığında ve 10,06 kilometre derinlikte meydana geldi.