10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
0
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
0
PALANDÖKEN'E KAR YAĞDI
PALANDÖKEN'E KAR YAĞDI
0
ŞİMDİ DE HEDEFİNDE O VAR
ŞİMDİ DE HEDEFİNDE O VAR
0

Damadını bıçaklayarak öldürdü!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Sercan Kor (24), dini nikahlı hamile eşinin babası Ünal K. (54) tarafından yaşanan tartışma sırasında göğsünden bıçaklandı. Kor kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Ünal K. ve oğlu Savaş K. gözaltına alındı

Damadını bıçaklayarak öldürdü!
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:20

Manisa'da bir kişi damadını bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi 4915 sokakta meydana geldi. Sercan Kor sokakta karşılaştığı kayınpederi Ünal K. ve kayınbiraderi oğlu Savaş K. ile tartışmaya başladı. taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ünal K., yanında bulunan bıçakla Sercan Kor'u göğsünden yaraladı. Kor kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli baba ve oğlu olay yerinden uzaklaştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Sercan Kor, sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kor, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi baba Ünal K. ve oğlu Savaş K., polisin araştırması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sercan Kor ile dini nikahlı eşinin sık sık tartıştıkları ve kavganın bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa bıçaklama #damadını bıçakladı
Önceki Haber
Palandöken'e kar yağdı
Sonraki Haber
İzmir'de 34 öğrenci hastanelik oldu!
Sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
Sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
0
Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
0
Datça sabah saatlerinde yine sallandı
Datça sabah saatlerinde yine sallandı
0
Kahreden kaza! 4 yaşındaki kız öldü
Kahreden kaza! 4 yaşındaki kız öldü
0
Kamyonet saman yüklü kamyona çarptı: 1 ölü
Kamyonet saman yüklü kamyona çarptı: 1 ölü
0
Herkes onu bu fotoğrafla tanımıştı. Merve artık ormancı olmak istiyor
Herkes onu bu fotoğrafla tanımıştı. Merve artık ormancı olmak istiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.