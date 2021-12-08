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Datça'da 2 bin yıllık heykel başları bulundu

Muğla'nın Datça ilçesi Knidos Antik Kenti'ndeki kazılarda, Helenistik ve Roma dönemlerine ait, yaklaşık 2 bin yıllık 1'i kadın 5 mermer heykel başı bulundu. Kadın heykel başının, Helenistik ve Roma döneminde kentlerin koruyucusu olarak bilinen Tanrıça Tykhe'ye ait olduğu tespit edildi

Datça'da 2 bin yıllık heykel başları bulundu
08 Aralık 2021 Çarşamba 12:31

Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tarih Kurumu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, Korinth Anıtı civarında, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 1'i kadın 5  erkek mermer heykel başı bulundu. Arkeolog, mimar, restaratör, sanat tarihçisi, biyolog, antrapolog ve kazı işçilerinden oluşan üzere 40 kişilik bir ekibin görev yaptığı kazılarda bulunan heykel başlarından birinin Helenistik ve Roma döneminde kentlerin koruyucusu olarak bilinen Tanrıça Tykhe'ye ait olduğu tespit edildi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 12 aylık kazı projesi çerçevesinde, 2016 yılından bu yana kesintisiz kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Knidos Antik Kenti'nde uzun süredir ilk kez böyle buluntulara rastladıklarını belirten Prof. Dr. Doksanaltı, "Mermer heykel başlarının, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Klasik dönem sanat özelliklerine sahip heykel başları, çok güzel ve mükemmel ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. Knidos, çok büyük bir kent ve bu ortaya çıkan buluntular bize, her an büyük sürprizlerle karşılaşacağımızı gösteriyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kazılara gereken ilgiyi gösterdiğini belirten Prof. Dr.  Doksanaltı, "Artık yerel halktan da çok ciddi destek görmeye başladık. Datçalılara teşekkür ediyorum. Her geçen sene kazılara olan ilgileri artıyor ve sahipleniyorlar" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #datça
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