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Datça'da 5.5 büyüklüğünde deprem oldu!

Muğla bölgesi yangınlar yetmezmiş gibi bir de depremlerle uğraşıyor. Dün meydana gelen iki depremin ardından Datça sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde bir depremle sallandı

Datça'da 5.5 büyüklüğünde deprem oldu!
01 Ağustos 2021 Pazar 07:32

Ege Denizi Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Muğla'nın  Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.25'te 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Bu depremin ardından en küçüğü 1.4, en büyüğü ise 3.6 olan 25 artçı deprem meydana gelirken, saat 07.31'de 5.5 büyüklüğündeki bir deprem daha oldu. 10.86 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye'de hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #datça #datça deprem #deprem oldu
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