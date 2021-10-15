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Datça'da fırtına: 1 tekne battı

Muğla'nın Datça ilçesinde, fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kumluk Plajı'nda demirli bir ahşap tekne, beton rıhtıma çarparak battı

Datça'da fırtına: 1 tekne battı
15 Ekim 2021 Cuma 15:25

Datça'da, saat 07.00 sıralarında başlayan fırtına özellikle denizcilere zor anlar yaşattı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Datçalılar, sahilde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Meteoroloji Müdürlüğünün bir gün önceden fırtına uyarısı nedeniyle geceyi tekne başında geçiren denizcilerden 40 yaşındaki Can Akkuş'a ait 9,5 metre uzunluğundaki 'Nefesim - Datça' isimli ahşap tekne, alınan önlemlere rağmen beton rıhtıma çarparak parçalandı. Su da alan tekne battı. İlk olarak güney istikametinden etkili olan fırtınanın yön değiştirip, rüzgarın kuzeybatıdan ters esmeye başlaması üzerine denizcilere zor anlar yaşattığı belirtildi. Ters esen rüzgarın batan teknenin kıyıdan uzaklaşmasına neden olduğu bildirildi.

Batan teknenin sahibi Can Akkuş, fırtınanın bir anda yön değiştirdiğini belirterek, "Biz, önlemimizi güney rüzgarına göre almıştık. Ancak kuzeybatı rüzgarı esince yapacak bir şey kalmadı" dedi. Teknenin balık adamlar tarafından bağlanıp, vinç yardımıyla yarın denizden çıkarılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #datça #datça fırtına #datça tekne battı
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