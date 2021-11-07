ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
0
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
0
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
0
KASIMDA DENİZ KEYFİ
KASIMDA DENİZ KEYFİ
0

Datça'da kasımda deniz keyfi

Muğla'nın Datça ilçesinde, kasım ayında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. Bazıları plajda yürüyüş yaparken bazıları ise denize girdi

Datça'da kasımda deniz keyfi
07 Kasım 2021 Pazar 09:01

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü Datça'da onlarca kişi denize girerek, sıcak havanın keyfini çıkardı. İlçede yaşamını sürdüren Ömer Piray (71), kasım ayının ilk yarısında ilçe sakinlerinin, 'sarıca yaz' olarak adlandırdıkları güneşli günlerin yaşandığını söyledi. Piray, "Hava, şu an çok güzel, çok rahat denize girilebiliyor. Deniz suyu yaz aylarını aratmıyor. Datça'da yaşamaktan mutluyum. Teşekkürler Datça" dedi.

Datça'ya ailesini ziyarete gelen, İzmitli emekli öğretmen Serpil Kocabey de (55), "Datça'ya hayranıyım. Annem ve ablam burada yaşıyor. Ben de zaman buldukça geliyorum. Kasım ayında denize girmek mükemmel" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #datça #deniz #kasımda deniz
Önceki Haber
Maça gider gibi kan vermeye gittiler
Sonraki Haber
Başkan İduğ Bornova'nın üreten kadınlarıyla buluştu
İçinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon yaptı
İçinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon yaptı
0
Aydın'da vatandaşlar isyan etti: Cehennemi yaşıyoruz
Aydın'da vatandaşlar isyan etti: Cehennemi yaşıyoruz
0
Afyon'da boşanma faciası: 4 ölü, 1 yaralı
Afyon'da boşanma faciası: 4 ölü, 1 yaralı
0
Kendine havlayan köpeğe ateş açtı: Hem köpeği, hem 3 kadını yaraladı
Kendine havlayan köpeğe ateş açtı: Hem köpeği, hem 3 kadını yaraladı
0
Avukatlık bürosunda şok! Bir anda silahını çıkarıp intihar etti!
Avukatlık bürosunda şok! Bir anda silahını çıkarıp intihar etti!
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 kişi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.