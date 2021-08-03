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Datça'da yine deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yine deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,0 olarak açıklandı

Datça'da yine deprem oldu
03 Ağustos 2021 Salı 15:55

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde derem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Datça ilçesinin 55.89 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 15.38'de meydana geldi. Yerin 7.61 kilometre derinliğinde olan deprem Datça'nın kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye mahalleleri ile İzmir ve Bodrum'da da hafif hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Etiketler; #datça #datça deprem #afad #deprem oldu
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