ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
0
DONDURMA MUTLU EDİYOR
DONDURMA MUTLU EDİYOR
0
EV FİYATINA FORMA!
EV FİYATINA FORMA!
0
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
0

Datça sabah saatlerinde yine sallandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Datça sabah saatlerinde yine sallandı
05 Ekim 2021 Salı 11:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.54'te Ege Denizi’nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 33.77 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.12 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça ilçe merkezini yanı sıra denize kıyısı olan Yazı, Cumalı, Yaka ve Mesudiye gibi kırsal mahallelerde hafif hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #datça #datça deprem
Önceki Haber
Korkutan uyarı: Dünyayı kötü bir grip mevsimi bekliyor
Sonraki Haber
Buca bütçesini yüzde 56 artırdı
Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
0
Kahreden kaza! 4 yaşındaki kız öldü
Kahreden kaza! 4 yaşındaki kız öldü
0
Kamyonet saman yüklü kamyona çarptı: 1 ölü
Kamyonet saman yüklü kamyona çarptı: 1 ölü
0
Herkes onu bu fotoğrafla tanımıştı. Merve artık ormancı olmak istiyor
Herkes onu bu fotoğrafla tanımıştı. Merve artık ormancı olmak istiyor
0
Silahlı kavgadan kaçarken, otomobilin altında can verdi
Silahlı kavgadan kaçarken, otomobilin altında can verdi
0
Kuru yük gemisi balık çiftliğine çarptı: 20 milyon TL zarar var
Kuru yük gemisi balık çiftliğine çarptı: 20 milyon TL zarar var
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.