Datça üst üste sallandı

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.16'da, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 16,70 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Sındı Yakaköy'de hissedildi. Datça'ya 53 kilometre mesafedeki depremle ilgili olumsuzluk bildirilmedi.

6 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 13.52'de oldu, büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.2 olarak ölçüldü. İkinci deprem ise saat 13.58'de 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.