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Dekan sekreteri evinde asılı halde bulundu!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri 50 yaşındaki Ayşe Akay evinde ölü bulundu. Akay'ın iple doğal gaz borusuna asılı olarak bulunduğu öğrenildi. Akay'ın oğlunun da 5 yıl önce intihar ettiği öğrenildi

Dekan sekreteri evinde asılı halde bulundu!
18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:30

Olay, saat 10.00 sıralarında Girne Mahallesi 2175 Sokak'taki evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde 21 yıldır dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay'dan sabah haber alamayan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla eve giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak eve girdi. Akay, iple doğal gaz borusuna asılı ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı. Akay'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Aydın'dan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayşe Akay'ın birlikte yaşadığı oğlu Uğur Can Akay'ın (24), 5 yıl önce yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis, Ayşe Akay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #ölüm #dekan sekreteri #ayşe akay
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