Dekan Takımcı'dan İletişim Fakültesi'nde ilk ders

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, genç iletişimci adaylarının ilk ders heyecanını paylaştı.

Dekan Prof. Dr. Takımcı, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde "Sinema Televizyona Giriş" dersini verdi.Prof. Dr. Takımcı, derste öğrencilere hem meslek pratikleri hem de üniversite hayatına dair bilgiler verdi. Prof. Dr. Takımcı, "Bu ders mesleki teknik beceriler kazandırmaya yönelik bir ders. Teknik bilgilerin uygulamalarla pekiştirildiği önemli bir alanı oluşturan bu derste mesleğinize dair tüm ipuçlarını bulacaksınız" dedi.Prof. Dr. Takımcı, günümüzün iletişim çağı olduğunu vurguladı, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hangi meslek olursa olsun bir iletişimciye ihtiyaç duyuluyor. Çünkü her şeyin temelinde iletişim var. Sizler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni seçerek avantajlı ve doğru bir karar verdiniz. Nitekim EÜ İletişim Fakültesi mesleğinizin pratiklerini ortaya koyabileceğiniz uygulama alanlarına sahip. Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde EÜ TV, Ege Ajans ve Radyo Ege Kampüs'te mesleğinizin uygulamalarını yapabileceksiniz. Gelişmiş teknolojik donanımla radyo programları, TV programları yapabilir, gazetecilik alanında haber pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi profesyonel kalibrede öğrenci yetiştiriyor.'