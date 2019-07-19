Demir çelik için çözüm odaklı olun

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, dünya genelinde 8. büyük üreticisi olduğumuz Demir-Çelik sektörünün, bu zorlu süreçte alarm verdiğini belirterek "Demir-Çelik sektörümüz ülke ihracatı ve ithalatında 3. sırada yerini korurken, ileri ve geri bağlantısından ötürü kilit sektörlerimizden biri. Üreticimizi korumak ve geliştirmek zorundayız ki, sürdürülebilirlik mümkün olsun. Sektörlerimizden gelen sese kulak verilmesini, çözüm odaklı olunmasını diliyoruz" dedi.

Sektörün içinde bulunduğu durum ile ilgili değerlendirmede bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar "Alt gruplar itibari ile; entegre cevher esaslı üreticiler, ark ocaklı hurda kullanan üreticiler, yassı mamul üreticileri, uzun nervürlü çubuk üreticileri, uzun filmaşin ve profil üreticileri bütün içinde ayrı ayrı özelliklere ve sorunlara sahiptir" diye konuştu.

Genel olarak bakıldığında hammaddenin önemli bir bölümünün ithal etmek zorunda kalındığını hatırlatan Başkan Yorgancılar "Kurlardaki hareketlilik, imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları(STA)'nın sektöre zarar vermesi, AB'nin sektöre kota koyması, iç pazardaki daralma, gümrüklerin sıfırlanması, sektörün özellikle Rusya ve Ukrayna karşısında rekabet gücünü kaybetmesi, dış politikada yaşanan sorunların ihracatçı tüm sektörlerimize direkt olumsuz yansıması ve 2018 yılından bu yana 6. kez yapılan ve yüzde 98'lere ulaşan elektrik zamları gibi sayılabilecek birçok sebepten üreten sektörlerimiz yoğun bir darboğazdan geçmekte" dedi.

Üreten sektörlere destek

Bir yanda küresel ekonomi yavaşlarken, diğer yanda iç talebin daraldığı bir süreçte; üreten, istihdam yaratan, döviz kazandıran sektörlerimize destek olmanın, dolaylı yoldan birçok sektörümüze de katkı sağlayacağını vurgulayan Yorgancılar "Özellikle STA imzalanacak ülkelerin sektörlerimize yansıyacak kayıp ve kazançlarının çok iyi analiz edilmesi, gerekirse sektör temsilcileri ile ön görüşme yapılması, hurda ithalatında uygulanan çevre katkı payının kaldırılması, işçilik maliyetinin dahi üstünde olan YEKDEM maliyetinin tüm sektörlerimiz için yeniden değerlendirilmesi, tüketeceği elektriği üretecek yatırımların, kamu bankaları tarafından teminatsız ve özel faiz oranları ile kredilendirilmesi faydalı olacak" dedi.

Üretimin desteklenmesinin son derece önemli olduğunu belirten Başkan Yorgancılar "Her platformda ifade ettiğimiz gibi 'Üretim Yoksa Kalkınmak Hayaldir.' Üreticimizi korumak ve geliştirmek zorundayız ki, sürdürülebilirlik mümkün olsun. Sektörlerimizden gelen sese kulak verilmesini, çözüm odaklı olunmasını diliyoruz" diye konuştu.