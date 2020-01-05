Demirci'nin 12. çok amaçlı salonu inşasında sona gelindi

Manisa'nın Demirci ilçesi Gümele Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonunun inşaatının bitme aşamasına geldiği bildirildi.

Demirci'nin 12. çok amaçlı salonu inşasında sona gelindi
05 Ocak 2020 Pazar 22:59

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 5 yılda Bardakçı, Çanakçı, İcikler, Ahmetler, Rahmanlar, Kışlak, Yeşiloba, Küpeler, Güveli, Yeğenler ve Çardaklı mahallerinde 11 çok amaçlı salon yaptıklarını belirtti. İlçedeki 12. çok amaçlı salonun Gümele Mahallesi'nde yapıldığını ve inşaatında sona geldiklerini bildiren Selçuk, "Kırsal mahallelerde yeni çok amaçlı yatırımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Mahalle Muhtarı Yunus Yılmaz ise mahallenin konferans salonu, düğün salonu gibi ihtiyaçlarını karşılayacak salonun bitme aşamasına geldiği için büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yılmaz, Demirci Belediyesine teşekkür etti.


Kaynak: AA
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