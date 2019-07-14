Demokrasi mücadelesinde artık önümüze bakmalıyız

EBSO Başkanı Yorgancılar, 'Dünyadaki değişim süreci, ülkeleri hem siyasi hem de ekonomik açıdan daha güçlü, daha bağımsız olmak için farklı stratejik hamlelere iterken, ülkemizin böylesi bir hain darbe girişimi ve sonuçları ile muhatap kalması, bugün dahi türevlerinden söz ediliyor olması, gündemden düşmemesi çok üzücü' dedi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü değerlendiren EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine geçecek bir demokrasi mücadelesi verdiğimiz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Türk milletinin kenetlenince neleri başarabildiğini bir kez daha gösterdik. Partiler üstü bir kavram olan demokrasi için; halkımızın darbe karşısındaki kudretli Türk Milleti sıfatına yakışır tavrı, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu, yazılı ve sözlü Türk basınının ortak söylemi, tüm kesimlerin kenetlenmesi böylesi bir darbede alkışın en büyüğünü hak etmiştir. Büyük acılar ve büyük kayıplar yaşadık. İnanılmaz kısa bir sürede toparlandık. Bu, eşsiz ülkemizin temelinin ne kadar sağlam olduğunun da bir göstergesi" dedi.

Bağımsızlık vurgusu

Ancak, dünyadaki değişim süreci, ülkeleri hem siyasi hem de ekonomik açıdan daha güçlü, daha bağımsız olmak için farklı stratejik hamlelere ittiğini hatırlatan Yorgancılar, "Ülkemizin böylesi bir hain darbe girişimi ve sonuçları ile muhatap kalması, bugün dahi türevlerinden söz ediliyor olması, gündemden düşmemesi çok üzücü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti'ni, karanlığa sürükleme hevesinde olanlara, milletimizin tavrı dün de aynı idi. Bugün de, gelecekte de aynı olacak. Bundan sonraki süreçte de; benzer girişimlere fırsat vermemek adına çok daha dikkatli olunması gerektiği, güçlü demokrasi, hukukun üstünlüğü, milli irade ve güçlü bir Türkiye için el ele vermek zorunda olduğumuz da unutulmamalı. Artık, önümüze bakmak zorundayız. Küresel ekonominin geldiği noktada; siyasi, ekonomik ve toplumsal anlamda daha güçlü bir Türkiye için akıl ve bilimin ışığında, koşar adımlarla ilerlemeliyiz. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.