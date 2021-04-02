Deniz sezonunu açtılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahil şeridini ve plajları doldurdu

Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, Marmaris'te yaz havası yaşanıyor. Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yürüyüş yolu ile plajlar, güzel havayı fırsat bilenlerce doldu. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrelerin 28 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sosyal mesafeye ve maske kuralına uydukları görülen vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı.

Mersin'den kente gelen iş insanı Hakan Çoktan (41), "Mersin'de hava güzel ama burası bambaşka. Sahili dolaşıp, bol bol öz çekim yaptım" dedi.

İstanbul'a 3 çocuğuyla gelen Sibel Öz (34), "2 günlüğüne ailemle tatile geldim. Çocuklarım denizin keyfini çıkarıyor ben de muhteşem manzarayı izliyorum, mutluyum" dedi.

İzmir'den gelen Yağmur Mir (24) ise "Buranın havası çok farklı, iki günlük tatilimde muhteşem manzara mutlu ediyor, güzelliğin keyfini çıkarıyorum" diye konuştu.