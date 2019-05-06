Denize düşen Rus paraşüt pilotu öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken denize düşen Rus uyruklu pilot hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla ilçeye tatile gelen profesyonel yamaç paraşütü pilotu Andrey Kurinin (44) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. Bin 200 metredeki pistten tekli atlayış yapan Kurinin, yaklaşık 500 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü. Kurinin'in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Denizden botla çıkarılan Kurinin'in, hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.