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Denizli Buldan'da da yangın çıktı!

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan müdahale sürerken, köylüler de damacanalar ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor

Denizli Buldan'da da yangın çıktı!
02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:22

Kırsal Türlübey Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazözle orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Köylüler, damacanalar ve traktörlerin arkasına bağladıkları su tanklarıyla taşıdıkları sularla alevlere müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #buldan #buldan yangın
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